Россияне рассказали об улучшении в отрасли обращения с отходами

РЭО: улучшение в отрасли обращения с отходами заметили 60,7 процента россиян

Улучшения в отрасли обращения с отходами за последние два года заметили 60,7 процента россиян. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО), который провел исследование для оценки гражданами состояния отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

На вопрос, произошли ли положительные изменения, 35,6 процента ответили «да, скорее произошли» и 25,1 процента — «да, произошли». Чаще так отвечают жители сельской местности, а также опрошенные из Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.

При этом 28,1 процента слышали об образовательных мероприятиях, 55,5 процента — о волонтерских акциях, направленных на повышение уровня экологической культуры. О подобных мероприятиях и акциях не слышали 71,1 и 43,4 процента соответственно. В акциях, направленных на повышение уровня экологической культуры, в большей степени участвуют молодые люди до 24 лет.

Ранее заместитель гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин заявил, что в России более половины твердых коммунальных отходов (ТКО) проходят сортировку, а 13,9 процента отправляются на утилизацию.