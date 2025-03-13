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19:46, 13 марта 2025РоссияЭксклюзив

В Совфеде прокомментировали заявление Путина по поводу предложения о перемирии с Украиной

Сенатор Климов: Путин дал цивилизованный ответ на предложение США о перемирии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал очень цивилизованный и правовой ответ на предложение о перемирии с Украиной, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. Он добавил, что глава государства готов созвониться с американским коллегой Дональдом Трампом для обсуждения условий прекращения огня.

«Путин сегодня говорил о том, что, в отличие от прежних руководителей США, Трамп, несмотря на огромное количество внутренних проблем, пытается найти выход из ситуации. И это важно. Но, когда речь идет о прекращении огня, возникает ряд практических вопросов, ответы на которые необходимо найти», — сказал политик.

По словам Климова, речь, в частности, идет о судьбе военнослужащих Вооруженных сил Украины в Курской области, и о том, получат ли они приказ сложить оружие. А также о том, как с практической точки зрения обеспечить соблюдение режима прекращения огня на всей линии фронта.

«Президент России готов созвониться с Трампом для поиска ответов на эти вопросы. И, мне кажется, официальный Вашингтон получил очень взвешенный, цивилизованный, правовой ответ российской стороны, который предполагает дальнейшее обсуждение вопросов перемирия», — заключил сенатор.

Ранее Путин ответил на предложение США по прекращению боевых действий. Он подчеркнул, что подобные предложения должны быть рассчитаны на долгосрочный мир и устранение причин кризиса.

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