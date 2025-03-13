Риттер: Россия одержит победу над Украиной независимо от исхода переговоров

Украину ждет поражение в конфликте с Россией вне зависимости от исхода переговоров. Об этом предупредил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он выразил уверенность, что российская сторона в любом случае одержит победу, несмотря на возобновление американской военной помощи Киеву. «Победят или за столом переговоров, или на поле боя. Здесь нет таких обстоятельств, при которых Россия выйдет проигравшей», — убежден Риттер.

Он отметил, что доминирование России становится все сильнее, в связи с чем украинская армия может не удержать оборону до достижения договоренностей о прекращении огня.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что отказ от прекращения огня невыгоден России, как и безропотное согласие. По его словам, Москва должна ответить в формате «да, но», выдвинув два условия: полное оружейное эмбарго и отмена санкций.