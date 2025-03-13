Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:51, 13 марта 2025Мир

В США предупредили Украину о неизбежном поражении

Риттер: Россия одержит победу над Украиной независимо от исхода переговоров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Украину ждет поражение в конфликте с Россией вне зависимости от исхода переговоров. Об этом предупредил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он выразил уверенность, что российская сторона в любом случае одержит победу, несмотря на возобновление американской военной помощи Киеву. «Победят или за столом переговоров, или на поле боя. Здесь нет таких обстоятельств, при которых Россия выйдет проигравшей», — убежден Риттер.

Он отметил, что доминирование России становится все сильнее, в связи с чем украинская армия может не удержать оборону до достижения договоренностей о прекращении огня.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что отказ от прекращения огня невыгоден России, как и безропотное согласие. По его словам, Москва должна ответить в формате «да, но», выдвинув два условия: полное оружейное эмбарго и отмена санкций.

    Обсудить
    Последние новости

    «Наша задача — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника». Путин провел совещание в штабе курской группировки войск

    Пролет «метеорита» над Киевом сняли на видео

    Найдены 128 новых спутников Сатурна

    Школьница подружилась с учительницей и завела роман с ее мужем

    Мужчина разочаровался во внешнем виде стареющей жены и нашел спорный выход

    Военблогер сообщил о стрельбе из зенитных орудий по «метеориту» в Киеве

    Франция сообщила о готовности 15 стран предоставить Украине гарантии безопасности

    В США предупредили Украину о неизбежном поражении

    Трамп заявил о войне НАТО с Россией

    В Киеве раздались новые взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше