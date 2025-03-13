В США заявили об отсутствии денег на помощь украинским беженцам

Управление США по расселению беженцев: Средств для помощи украинцам нет

Американское управление по расселению беженцев (Office of Refugee Resettlement, ORR) заявило об отсутствии средств для помощи украинцам, прибывшим в США по гуманитарным причинам. Об этом сообщает ТАСС.

В управлении пояснили, что не получали никаких дополнительных для прибывших с Украины по гуманитарному паролю ассигнований на 2025 финансовый год, который закончится 30 сентября. «Имеющие на это право лица, прибывшие [ранее] с Украины по гуманитарным причинам, по-прежнему будут получать пособия и услуги, финансируемые ORR», — рассказали в управлении.