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04:02, 24 февраля 2025Бывший СССР

В Британии рассказали про тысячи погибших и миллионы беженцев на Украине

Reuters: Военные потери на Украине скрываются, но цифры катастрофические
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Свыше шести миллионов жителей Украины покинули страну и живут в качестве беженцев за границей. Об этом сообщает агентство Reuters.

В публикации уточняется, что военные потери скрываются, цифры по погибшим и раненым значительно разнятся, однако «они катастрофические».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский запутался в цифрах, говоря о потерях в Вооруженных силах страны. Так, 5 февраля в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану политик заявил, что потери войск с начала конфликта на Украине составили 45 100 погибших, еще 390 тысяч военных получили ранения.

Однако в интервью телеканалу NBC 16 февраля украинский лидер сообщил о 46 тысячах погибших и 380 тысячах раненых.

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