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11:20, 13 марта 2025Ценности

Виктория Боня похвасталась фигурой в откровенном бикини

Блогерша Виктория Боня похвасталась фигурой в откровенном бикини бренда Skims
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» поделилась видео, в котором запечатлела себя в зеркало. Так, она предстала перед камерой в бикини, состоящем из бюстгальтера и крошечных плавок. При этом оказалось, что изделие оформлено анималистичным принтом и завязками.

В описании к ролику инфлюэнсерша уточнила, что данный купальник был приобретен у бренда Skims, создательницей которого является американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян. «После Эвереста хочу сразу на море», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня показала целлюлит на теле со словами «его много».

Вот это да!
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