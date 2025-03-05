Блогерша Виктория Боня в микрошортах показала целлюлит на ногах и ягодицах

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала целлюлит на теле со словами «его много». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» ответила на комментарий подписчицы, которая заявила, что у звезды ровная кожа без косметических дефектов.

В свою очередь знаменитость предстала напротив зеркала в черном комплекте, состоящем из топа с широкими бретелями и микрошортов, которые частично оголяли ее ягодицы. На кадре видно, что на коже Бони в области ног присутствует бугристость.

В феврале Виктория Боня рассказала о комплексах со словами «чувствовала себя гадким утенком». Она призналась, что ощущала себя не такой, как все. Кроме того, инфлюэнсерша заявила, что в ней сомневались.