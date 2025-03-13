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10:53, 13 марта 2025Мир

Во Франции отреагировали на решение изъять активы России в пользу Украины

Филиппо назвал позорной резолюцию о помощи Украине и изъятии активов России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал позорной принятую депутатами нижней палаты французского парламента (Нацсобрания) резолюцию о помощи Украине и изъятии активов России. Об этом он написал в социальной сети X.

«Какой позор этому Нацсобранию! Всего 54 депутата проголосовали против резолюции об "усилении поддержки Украины", которая содержит в себе чистое безумие, ведущее нас прямиком к разрухе и войне!» — говорится в публикации.

Ранее Нацсобрание приняло резолюцию об увеличении финансовой помощи Украине и изъятии замороженных российских активов в пользу Киева. За текст итогового документа проголосовали в общей сложности 288 депутатов Нацсобрания. В свою очередь, против увеличения помощи Украине за счет заблокированных российских активов высказались 54 парламентария.

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