Figaro: Ситуация в Курской области катастрофическая для ВСУ

Украинский военнослужащий назвал катастрофической для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуацию в Курской области. Его слова передает французская газета Figaro.

«Ситуация стала катастрофической. Все логистические пути отрезаны, мы находимся во власти российских дронов и артиллерии, которые нас постоянно обстреливают», — передает издание слова военного.

По его словам, подразделения армии России используют оптоволоконные БПЛА, которые невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы. Украинские военные, как он добавил, страдают и от большого количества сбрасываемым бомб.

Ранее британский журнал Spectator написал, что поражение ВСУ в Курской области оставляет президента республики Владимира Зеленского без козыря и усиливает позиции России на переговорах.