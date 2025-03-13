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11:48, 13 марта 2025Бывший СССР

Военнослужащий ВСУ назвал катастрофической ситуацию в Курской области

Figaro: Ситуация в Курской области катастрофическая для ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украинский военнослужащий назвал катастрофической для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуацию в Курской области. Его слова передает французская газета Figaro.

«Ситуация стала катастрофической. Все логистические пути отрезаны, мы находимся во власти российских дронов и артиллерии, которые нас постоянно обстреливают», — передает издание слова военного.

По его словам, подразделения армии России используют оптоволоконные БПЛА, которые невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы. Украинские военные, как он добавил, страдают и от большого количества сбрасываемым бомб.

Ранее британский журнал Spectator написал, что поражение ВСУ в Курской области оставляет президента республики Владимира Зеленского без козыря и усиливает позиции России на переговорах.

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