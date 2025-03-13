Вошедшего в Курскую область наемника из Грузии заочно осудили

Суд заочно приговорил к 25 годам наемника из Грузии, вошедшего в Курскую область

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы наемника из Грузии Михаила Батурина, который незаконно пересек государственную границу России и вошел в Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 359 («Наемничество») и статье 205 («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в феврале 2022 года Батурин добровольно вступил в «Кавказский легион» для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России. В августе 2024 года он в составе вооруженного формирования незаконно вторгся на территорию Курской области, где запугивал мирных граждан, обстреливал сотрудников правоохранительных органов, жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Суд заочно приговорил его к 25 годам колонии строгого режима с отбыванием первых шести лет в тюрьме. Также принято решение о конфискации денежных средств в размере более 2,6 миллиона рублей. Он объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в России заочно осудили за терроризм воюющего на стороне ВСУ наемника из США.