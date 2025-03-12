В России заочно осудили за терроризм воюющего на стороне ВСУ наемника из США

Воюющего за ВСУ наемника из США заочно осудили на 23 года за терроризм

В России суд заочно приговорил к 23 годам лишения свободы воюющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемника из США Роберта Вертмана (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за терроризм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Мужчина признан виновным по статьям 205 («Террористический акт») и 359 («Наемничество») УК РФ. Вертман будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в 1,6 миллиона рублей.

По данным ведомства, в сентябре 2024 года осужденный в качестве наемника в составе вооруженных формирований Украины незаконно вторгся на территорию России, где совершал преступления против мирного населения.

Ранее суд заочно приговорил к 25 годам грузинского наемника ВСУ Рати Бурдули за участие в боевых действиях на стороне Украины.