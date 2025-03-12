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16:39, 12 марта 2025Силовые структуры

В России заочно осудили за терроризм воюющего на стороне ВСУ наемника из США

Воюющего за ВСУ наемника из США заочно осудили на 23 года за терроризм
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В России суд заочно приговорил к 23 годам лишения свободы воюющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемника из США Роберта Вертмана (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за терроризм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Мужчина признан виновным по статьям 205 («Террористический акт») и 359 («Наемничество») УК РФ. Вертман будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в 1,6 миллиона рублей.

По данным ведомства, в сентябре 2024 года осужденный в качестве наемника в составе вооруженных формирований Украины незаконно вторгся на территорию России, где совершал преступления против мирного населения.

Ранее суд заочно приговорил к 25 годам грузинского наемника ВСУ Рати Бурдули за участие в боевых действиях на стороне Украины.

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