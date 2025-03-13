Возрожденная партия из 1990-х решила собраться на съезд

Возрожденная Партия любителей пива решила провести съезд

Возрожденная «Партия любителей пива» (ПЛП) решила собраться на съезд и подать документы для регистрации в Минюст. Об этом генеральный секретарь партии Константин Калачев сообщил ТАСС.

ПЛП существовала с 1993 по 1998 год. Она была ликвидирована после неудачных выборов в Госдуму, однако в октябре прошлого года была восстановлена. Партия выступает за «прогрессивный патриотизм и свободу выбора».

«Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе строить более дружелюбное и открытое общество! И помните: каждый человек имеет право пить пиво, впрочем, как имеет право и не пить его. Пиво не обязательно пить, но оно остается символом мира и согласия», — указано на сайте ПЛП.

Ранее россиянам предрекли сокращение потребления пива. По словам главы Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, к этому приведут нестабильность курса валют и рост цен.