Врач указал на неочевидные причины сильной тяги к мясу

Эндокринолог Поляков: Сильная тяга к мясным блюдам может быть симптомом анемии

Сильная тяга к мясным блюдам может быть симптомом анемии, рассказал эндокринолог, диетолог Антон Поляков. На неочевидные причины повышенной потребности в мясе он указал изданию aif.ru.

Поляков объяснил, что в мясной пище содержится много железа, поэтому повышенная потребность в нем может возникать у женщин в дни сильной кровопотери во время менструации. Также, по его словам, желание съесть такую еду может говорить об анемии или о нехватке белка в организме.

Кроме того, тяга к мясу может появиться у людей, перенесших болезнь, или у тех, кто воспринимает такую пищу как способ заземлиться и стабилизировать психику, добавил врач. «Для некоторых эмоционально нестабильных граждан, любящих различные практики, мясо является таким якорем, способом заземления, возвращения к земным делам», — уверяет он.

Ранее нутрициолог Любовь Лейко посоветовала россиянам вкусный способ защититься от простуды. Чтобы снизить риск развития ОРВИ и гриппа, надо употреблять достаточное количество белка — мяса, рыбы, бобовых, молочных продуктов.