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15:33, 13 марта 2025Забота о себе

Врач указал на неочевидные причины сильной тяги к мясу

Эндокринолог Поляков: Сильная тяга к мясным блюдам может быть симптомом анемии
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: José Ignacio Pompé / Unsplash

Сильная тяга к мясным блюдам может быть симптомом анемии, рассказал эндокринолог, диетолог Антон Поляков. На неочевидные причины повышенной потребности в мясе он указал изданию aif.ru.

Поляков объяснил, что в мясной пище содержится много железа, поэтому повышенная потребность в нем может возникать у женщин в дни сильной кровопотери во время менструации. Также, по его словам, желание съесть такую еду может говорить об анемии или о нехватке белка в организме.

Кроме того, тяга к мясу может появиться у людей, перенесших болезнь, или у тех, кто воспринимает такую пищу как способ заземлиться и стабилизировать психику, добавил врач. «Для некоторых эмоционально нестабильных граждан, любящих различные практики, мясо является таким якорем, способом заземления, возвращения к земным делам», — уверяет он.

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