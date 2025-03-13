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17:10, 13 марта 2025Бывший СССР

Зеленский понадеялся на давление США на Россию для достижения перемирия

Зеленский: Украина надеется на давление США на Россию для достижения перемирия
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский понадеялся на давление США на Россию для достижения перемирия и урегулирования конфликта на территории республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Надеемся, что давления Соединенных Штатов хватит, чтобы склонить Россию к завершению войны», — заявил украинский лидер.

Он остался недовольным тем фактом, что Россия якобы «уже более суток» не отвечает на предложения о прекращении огня.

Ранее находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский предрек Зеленскому переезд в Оман и смену фамилии на Аль Нюхани.

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