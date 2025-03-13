Жителя ДНР осудили на 12 лет за шпионаж в пользу Украины

В ДНР суд дал 12 лет местному жителю за шпионаж для СБУ

В Донецкой народной республике суд приговорил к 12 годам лишения свободы 32-летнего местного жителя за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в сентябре 2022 года безработный по электронной почте связался с куратором из иностранной спецслужбы и рассказал, что знает место размещения подразделения Вооруженных сил России в Донецке. Он в течение месяца передавал эти данные в Службу безопасности Украины (СБУ)

Мужчина признан виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что в Херсонской области под стражу взяли 21-летнюю украинку за сбор и передачу украинским спецслужбам сведений о Вооруженных силах России.