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18:58, 13 марта 2025Силовые структуры

Жителя ДНР осудили на 12 лет за шпионаж в пользу Украины

В ДНР суд дал 12 лет местному жителю за шпионаж для СБУ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике суд приговорил к 12 годам лишения свободы 32-летнего местного жителя за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в сентябре 2022 года безработный по электронной почте связался с куратором из иностранной спецслужбы и рассказал, что знает место размещения подразделения Вооруженных сил России в Донецке. Он в течение месяца передавал эти данные в Службу безопасности Украины (СБУ)

Мужчина признан виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что в Херсонской области под стражу взяли 21-летнюю украинку за сбор и передачу украинским спецслужбам сведений о Вооруженных силах России.

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