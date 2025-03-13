Жительница Казачьей Локни Шатилова о мародерах ВСУ: Забрали даже детскую коляску

Среди украинских военных в Курской области процветало мародерство. Об этом «Ленте.ру» рассказала жительница села Казачья Локня Алина Шатилова.

«Все забрали, у сына все на свете забрали. Даже детскую коляску. Все забрали», — сообщила Шатилова.

При этом она рассказала, что редко встречала военных, открыто выражавших агрессию. «Один только был такой. Сказал: "А я буду всю жизнь мстить [русским]. Сколько наших полегло на Украине"», — рассказала она.

«Я прожила семь месяцев [в оккупации]. Шесть прилетов было. Все разбили. Не хочу вспоминать», — сказала жительница сквозь слезы.

Информация об освобождении Казачьей Локни появилась 11 марта, официально о переходе села под контроль России Минобороны объявило на следующий день. Штурм осложняло присутствие в населенном пункте мирных жителей.

