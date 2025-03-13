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12:44, 13 марта 2025Интернет и СМИ

Бывшая ведущая Первого канала назвала раздражавшую ее особенность Франции

Экс-телеведущая Агалакова заявила, что ее раздражали частые протесты во Франции
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Живущая в Европе бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова (внесена Минюстом в реестр иноагентов) заявила, что поначалу во Франции ее раздражали частые акции протеста. Об этом она рассказала в беседе с журналисткой Ириной Шихман (внесена Минюстом в реестр иноагентов), видео доступно на YouTube.

«Кто-то все время протестовал, все время происходило что-то не то, не работало метро, мимо невозможно было проехать там-то и там-то, потому что там шла какая-то манифестация», — раскрыла Агалакова свои впечатления от протестов во Франции. По словам экс-телеведущей, частые акции такого рода ее «бесили».

В то же время она отметила, что сейчас спокойно относится к этой особенности Франции.

Ранее Агалакова рассказала о причинах увольнения с Первого канала. Бывшая телеведущая указала, что, помимо политических мотивов, она решилась на уход из-за семейных обстоятельств.

В конце февраля Минюст включил Агалакову в реестр иноагентов. Кроме нее, министерство признало иностранным агентом журналиста Илью Азара (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

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