Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:03, 13 марта 2025Ценности

Зои Кравиц вышла в свет в оголяющем грудь платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Aitor Rosas Sune / WWD / Getty Images

Американская актриса Зои Кравиц вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Знаменитость пришла на показ Saint Laurent на Неделе моды в Париже в голубом платье в бельевом стиле, декорированном кружевом. Наряд оголял грудь звезды. Поверх платья артистка надела светло-коричневую шубу, а в качестве обуви выбрала бронзовые босоножки на высоком каблуке. Образ завершила маленькая сумка в тон босоножкам.

Ранее в марте Зои Кравиц обнажила ягодицы на афтепати «Оскара». Знаменитость вышла на ковровую дорожку в черном платье длины макси. Наряд украшали вырезы со стразами на спине и подоле.

    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих

    В Киеве заявили о заключительном акте президентства Зеленского

    Лукашенко прибыл в Россию на встречу с Путиным

    Алаудинов назвал сроки полной зачистки Суджи от ВСУ

    Командир «Ахмата» заявил об освобождении всех населенных пунктов Курской области

    Годовалая россиянка попала в реанимацию после находки на детской площадке

    ФСБ обнаружила закамуфлированные под подарочные наборы парфюмерии бомбы

    Каждый пятый россиянин назвал свидания с иностранцами обязательной частью отпуска

    Момент попадания беспилотника в предприятие в российском регионе попал на видео

    Принтеры HP не узнали свои картриджи после обновления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше