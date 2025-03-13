Зои Кравиц вышла в свет в оголяющем грудь платье

Американская актриса Зои Кравиц вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Знаменитость пришла на показ Saint Laurent на Неделе моды в Париже в голубом платье в бельевом стиле, декорированном кружевом. Наряд оголял грудь звезды. Поверх платья артистка надела светло-коричневую шубу, а в качестве обуви выбрала бронзовые босоножки на высоком каблуке. Образ завершила маленькая сумка в тон босоножкам.

Ранее в марте Зои Кравиц обнажила ягодицы на афтепати «Оскара». Знаменитость вышла на ковровую дорожку в черном платье длины макси. Наряд украшали вырезы со стразами на спине и подоле.