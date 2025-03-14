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18:45, 14 марта 2025Ценности

41-летняя звезда «Универа» похвасталась фигурой после похудения

Российская актриса Наталья Рудова похвасталась прессом после похудения
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова похвасталась фигурой после похудения. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

41-летняя звезда сериала «Универ» позировала напротив зеркала в сером спортивном костюме, состоящем из штанов, футболки и кофты. При этом последнюю она приподняла, демонстрируя рельефный пресс. Вдобавок Рудова распустила светлые волосы. «Минус три килограмма за 13 дней», — поделилась она.

Ранее в марте звезда «Универа» показала фигуру в купальнике. Звезда позировала перед камерой, выходя из бассейна в раздельном бикини коричневого цвета.

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