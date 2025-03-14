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07:30, 14 марта 2025Путешествия

Аэропорты в Москве и Калуге ограничили перелеты

Росавиация: Во Внуково и аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

В московском аэропорту Внуково, а также в аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Во Внуково ограничения действуют с 06:13 по московскому времени, а в аэропорту Калуги — с 05:25. По словам Кореняко, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Ранее аэропорт Саратова ввел ограничения на полеты. Также представитель Росавиации сообщал, что аэропорт еще одного российского города, Сочи, ввел временные ограничения на полеты 14 марта с 02:53 по московскому времени. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты.

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