Арестованный бывший депутат заксобрания Кубани делил миллиардное наследство

Арестованный в Краснодарском крае экс-депутат делил миллиардное наследство

Арестованный в Краснодарском крае бывший депутат заксобрания Михаил Ковалюк делил миллиардное наследство. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Ковалюк возглавляет крупную строительную компанию и несколько лет назад являлся депутатом законодательного собрания Кубани. Два брата привлекли его к разделу наследства, которое составляет четыре миллиарда рублей.

Выступая с одной из сторон участником раздела наследства, 57-летний бывший депутат потребовал у местного предпринимателя 500 миллионов рублей. Чиновник заявил, что якобы имеет связи в контрольно-надзорных органах региона и ФСБ.

Силовики задержали злоумышленника при передаче половины обозначенной суммы. Он заключен под стражу.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 163 («Вымогательство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что бывшего российского депутата задержали за вымогательство 500 миллионов рублей.