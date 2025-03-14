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15:21, 14 марта 2025Силовые структуры

Бывшего российского депутата задержали за вымогательство 500 миллионов рублей

В Новороссийске задержали бывшего депутата за вымогательство 500 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Новороссийске задержали бывшего депутата за вымогательство 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 163 («Вымогательство») УК РФ.

По данным телеканала, выступая с одной из сторон участником раздела наследства, 57-летний бывший депутат потребовал у местного предпринимателя 500 миллионов рублей. Чиновник заявил, что якобы имеет связи в контрольно-надзорных органах региона и ФСБ.

Силовики задержали злоумышленника при передаче половины обозначенной суммы. Он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудили троих мужчин за вымогательство в особо крупном размере.

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