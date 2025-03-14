Бывшего российского депутата задержали за вымогательство 500 миллионов рублей

В Новороссийске задержали бывшего депутата за вымогательство 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 163 («Вымогательство») УК РФ.
По данным телеканала, выступая с одной из сторон участником раздела наследства, 57-летний бывший депутат потребовал у местного предпринимателя 500 миллионов рублей. Чиновник заявил, что якобы имеет связи в контрольно-надзорных органах региона и ФСБ.
Силовики задержали злоумышленника при передаче половины обозначенной суммы. Он заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что в российском регионе осудили троих мужчин за вымогательство в особо крупном размере.