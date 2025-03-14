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13:00, 14 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе осудили троих мужчин за вымогательство в особо крупном размере

В Якутии осудили троих мужчин за вымогательство в особо крупном размере
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Якутии осудили троих мужчин за вымогательство в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Саха (Якутия).

Они признаны виновными по статье 163 («Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, в 2021 году один из подсудимых планировал незаконно завладеть деньгами индивидуального предпринимателя. Для этого в интернете разместил недостоверные сведения о нарушениях им правил торговли и СанПиНа на объектах его собственности. Также они неоднократно встречались с бизнесменом и требовали у него 15 миллионов рублей под угрозой распространения порочащих сведений и возбуждения уголовного дела. 17 декабря 2021 года предприниматель, опасаясь угроз, передал злоумышленникам три миллиона рублей.

Суд приговорил их к срокам от восьми до девяти лет колонии строгого режима и штрафам от 400 до 600 тысяч рублей. Также с них взыскано 2,4 миллиона рублей в пользу пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в российском городе задержали похищавших людей членов банды.

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