Рогов: ВС России нарастили темпы продвижения к Днепропетровской области

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нарастили темпы продвижения к границе Днепропетровской области. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска нарастили темпы продвижения на этом участке фронта и приближаются к границе с Днепропетровской областью», — рассказал Рогов, комментируя успехи ВС России близ населенного пункта Днепроэнергия на западе Донецкой народной республики (ДНР).

По его словам, ВС России, после взятия населенного пункта, начали продвижение к другим деревням и селам на западе.

Ранее Рогов сообщил, что российские войска освободили пять квадратных километров в районе села Жеребянки. По его словам, продвижение есть и по направлению к населенному пункту Каменское на степногорском направлении Запорожского фронта.