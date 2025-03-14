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09:28, 14 марта 2025Бывший СССР

Армия России нарастила темпы продвижения к Днепропетровской области

Рогов: ВС России нарастили темпы продвижения к Днепропетровской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нарастили темпы продвижения к границе Днепропетровской области. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска нарастили темпы продвижения на этом участке фронта и приближаются к границе с Днепропетровской областью», — рассказал Рогов, комментируя успехи ВС России близ населенного пункта Днепроэнергия на западе Донецкой народной республики (ДНР).

По его словам, ВС России, после взятия населенного пункта, начали продвижение к другим деревням и селам на западе.

Ранее Рогов сообщил, что российские войска освободили пять квадратных километров в районе села Жеребянки. По его словам, продвижение есть и по направлению к населенному пункту Каменское на степногорском направлении Запорожского фронта.

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