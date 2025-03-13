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08:43, 13 марта 2025Бывший СССР

Рогов сообщил об освобождении территорий у села Жеребянки

Рогов: Российские бойцы освободили пять кв. км в районе села Жеребянки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Российские войска освободили пять квадратных километров в районе села Жеребянки. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

По его словам, продвижение есть по направлению к населенному пункту Каменское на степногорском направлении Запорожского фронта.

В начале марта Владимир Рогов сообщил, что активизировались боевые действия в районе населенных пунктов Жеребянки и Пятихатки к северо-востоку от города Васильевка. Также он отмечал, что российские бойцы немного продвинулись вперед в юго-западной части села Работино Запорожской области.

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