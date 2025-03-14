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15:25, 14 марта 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев увидел отвратительное зрелище в одном городе США

Блогер Лебедев заявил, что на улицах Нью-Йорка мусор лежит на тротуарах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал об одной особенности Нью-Йорка, которую он считает отвратительной. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев, комментируя новость о том, что в Нью-Йорке появились мусорные баки, заявил, что до этого отходы в городе лежали на улицах. «В Нью-Йорке успели построить город и забыли, что в городе бывает мусор. Поэтому этот мусор просто тупо выкладывается на тротуар всегда. Это зрелище, конечно, отвратительное», — рассказал об увиденном блогер.

Он добавил, что ни в одном другом городе США нет таких проблем с мусором. Например, жители Вашингтона не могли бы «представить и в страшном сне», чтобы отходы лежали вне мусорного бака, уточнил Лебедев.

Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал Нью-Йорк помойкой. Он признался, что испытывает стыд, когда приезжает в город.

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