NYP: Байден оставил Трампу неоплаченные счета на сотни миллиардов долларов

Бывший президент США Джо Байден оставил новому главе Белого дома Дональду Трампу неоплаченные счета на сотни миллиардов долларов. Об этом пишет газета New York Post (NYP).

«Сумма составляет от 250 до 300 миллиардов, в зависимости от способа измерения и классификации», — говорится в материале.

Издание не уточняет, какие именно траты имеются в виду, однако говорится, что огромные суммы денег были потрачены предыдущей администрацией для обеспечения победы экс-вице-президента Камалы Харрис на выборах осенью 2024 года.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Джо Байден завершил свой срок, оставив страну с противоречивыми оценками экономической ситуации. Несмотря на избежание рецессии и крупные инвестиции в инфраструктуру, за четыре года его президентства наметился рост долгов, уровня банкротств и безработицы.