Байден за время президентства загнал США в долговую яму

Президент США Джо Байден завершает свой срок, оставив страну с противоречивыми оценками экономической ситуации, пишет РИА Новости.

Как пишет агентство, несмотря на избежание рецессии и крупные инвестиции в инфраструктуру, за четыре года его правления наметился рост долгов, уровень банкротств и безработицы.

Так, ВВП США в 2021 году выдался сильным благодаря финансовым поддержкам, однако анализ показал, что более 250 миллиардов долларов помощи было украдено. При этом доля США в мировой экономике снизилась до 14,76 процента, а госдолг поднялся до рекорда в 36,2 триллиона долларов.

Кроме того, по расчетам Минфина, правительство США в 2024 году впервые в своей истории заплатило свыше 1 триллиона долларов одних только процентов по национальному долгу.

Ранее сообщалось, что, поскольку до окончания срока Байдена осталось меньше месяца, поэтому он пребывает в грустном состоянии и настроен на размышления. Он выразил сожаление по поводу своего решения не подписывать чеки помощи по борьбе с коронавирусом, а также того, что он имел репутацию самого бедного законодателя в Конгрессе США.