Байден расстроился из-за завершения своего срока

NYT узнала, что Байден хочет найти утешение в последней поездке

До окончания срока президента США Джо Байдена осталось меньше месяца, поэтому он пребывает в грустном состоянии и настроен на размышления. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечет издание, президент выражает сожаление по поводу своего решения не подписывать чеки помощи по борьбе с коронавирусом, а также того, что он имел репутацию самого бедного законодателя в Конгрессе США. По информации людей, знакомых с его планами, теперь он будет искать «утешения и облегчения» во время визита к Папе Римскому Франциску, который состоится в следующем месяце.

«Несмотря на то что союзники [Байдена] описывают его как человека, находящегося в задумчивом, иногда сердитом настроении по мере приближения конца его срока, президент не стал отвечать на многие вопросы о своих недавних действиях, включая решение помиловать своего сына Хантера. Тем не менее в публичных выступлениях он сделал несколько намеков на то, что его тяготило», — говорится в материале.

Выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне, Байден заявил, что ключом к укреплению экономики США является поддержка среднего класса, а после этого пошутил, что 36 лет числился самым бедным человеком в Конгрессе, что было очень глупым решением. Отмечается, что шутка несла в себе горькую правду, учитывая, что на выборах его победил миллиардер Дональд Трамп.

Он также сообщил советникам, что не сожалеет об июньских дебатах с Трампом, которые вызвали медленное снижение его поддержки среди демократов. Однако он хотел бы изменить дату их проведения, потому что у него была простуда, и он бы выступил лучше, если бы был здоров.

Ранее Байден поручил Пентагону продолжить наращивать поставки вооружений на Украину. Он также пообещал, что Вашингтон будет работать над укреплением позиции Киева по мере того, как он обороняется от российских сил.