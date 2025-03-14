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08:33, 14 марта 2025Россия

Беспилотник попал в крышу дома в Москве

РИА Новости: Беспилотник попал в крышу многоэтажного дома на западе Москвы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Лазарев / ТАСС

В крышу многоэтажного дома на западе Москвы попал беспилотник. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Сведений о пострадавших не поступало. Собеседник агентства пояснил, что дрон угодил в навесную часть кровли жилой многоэтажки.

Утром 14 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) отражена атака четырех беспилотников, летевших в сторону столицы. Он заверил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на окраине Обнинска силами ПВО был сбит беспилотник.

По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, на месте работает оперативная группа, уточнил он.

ЖЗЛ
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