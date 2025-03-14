Еще один летевший в сторону Москвы беспилотник сбили над российским регионом

Шапша: На окраине Обнинска Калужской области силами ПВО сбит беспилотник

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в Telegram, что на окраине Обнинска силами ПВО сбит беспилотник.

По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, на месте работает оперативная группа, уточнил он. Других подробностей он не привел.

Утром в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону города.

Shot уточнил, что в московском регионе три автомобиля и частный дом оказались повреждены при атаке беспилотника.

ВСУ ранее пытались атаковать Москву 11 марта. Тогда Собянин сообщал, что «на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников». В ту ночь атака стала самой масштабной с начала СВО.