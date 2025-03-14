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07:27, 14 марта 2025Россия

Собянин заявил об отражении атаки четырех летевших на Москву беспилотников

Собянин: Силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ, летевшие в сторону Москвы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», — сообщил градоначальник. Он добавил, что на месте падения обломков летательных аппаратов работают сотрудники экстренных служб.

ВСУ последний раз пытались атаковать Москву 11 марта. Тогда Собянин сообщал, что «на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников». В Москве пострадавших от попытки атаки не было, однако в Подмосковье сообщалось о трех жертвах.

В ту ночь атака ВСУ на Россию стала самой масштабной с начала СВО. Тогда силы ПВО сбили 343 беспилотника над десятью регионами. Кремль заявлял о заблаговременной подготовке атаке.

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