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13:11, 11 марта 2025Россия

Кремль заявил о заблаговременной подготовке к самой массированной с начала СВО атаке БПЛА

Песков: Россия заранее подготовилась к отражению атаки беспилотников ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Все меры, необходимые для подготовки к атаке беспилотников на Россию, были проведены заблаговременно. Об этом, высказываясь о самом массированном с начала специальной военной операции (СВО) налете дронов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Все меры и мероприятия подготовительного характера были проведены заранее, заблаговременно», — сообщил Песков.

Он отметил, что предпринятые заблаговременно меры позволяют защищать Москву, область и другие регионы России от последствий атак.

Налет дронов на Россию, который произошел в ночь на вторник, 11 марта, стал самым массированным с начала СВО — силы ПВО сбили над десятью регионами 337 дронов, свыше сотни из них направлялись в сторону Москвы. Жертвами атаки в Подмосковье стали два человека, пострадали еще 18.

ЖЗЛ
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