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10:46, 14 марта 2025Мир

Британия впервые назначила военного атташе в дружественной России стране

Британия впервые назначила военного атташе в Азербайджане
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Cao Yang / XinHua / Globallookpress.com

Посольство Великобритании в Баку объявило о назначении первого в Азербайджане британского военного атташе, им стал Гэвин Тарбард. Сообщение об этом опубликовано на официальной сранице дипмиссии в X.

В посольстве назвали решение о назначении военного предствителя в дружественной России стране историческим шагом, который откроет для Баку и Лондона новые возможности в сфере обороны и безопасности.

В феврале посольство Великобритании в Баку одобрило поддержку Азербайджана Украине. В дипмисси отметили, что Лондон продолжит поддерживать Украину ближайшие 100 лет.

5 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил Киеву 1 миллион долларов для гуманитарной помощи. Деньги пойдут министерству энергетики Украины, и на них будет закуплено произведенное в Азербайджане электрооборудование.

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