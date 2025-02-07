На Западе одобрили помощь Азербайджана Украине

Посольство Великобритании одобрило поддержку Азербайджана Украине

Посольство Великобритании в Баку одобрило поддержку Азербайджана Украине. Об этом представительство написало на своей странице в социальной сети X.

«Мы приветствуем отправку Азербайджаном новой партии помощи на Украину в рамках гуманитарной поддержки», — сообщают в посольстве Великобритании. Отмечается, что Лондон продолжит поддерживать Украину ближайшие 100 лет.

5 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил Киеву 1 миллион долларов для гуманитарной помощи. Деньги пойдут министерству энергетики Украины и на них будет закуплено произведенное в Азербайджане электрооборудование.

Позже посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев поблагодарил Алиева за выделенную гуманитарную помощь.

«Мы искренне благодарны, мы это очень ценим и никогда этого не забудем», — сказал украинский дипломат.