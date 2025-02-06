Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:33, 6 февраля 2025Бывший СССР

На Украине поблагодарили Азербайджан за помощь

Посол Украины Гусев поблагодарил Алиева и Азербайджан за гуманитарную помощь
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Юрий Гусев

Юрий Гусев. Фото: Alena journalist / Wikipedia

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за выделенную гуманитарную помощь. Его слова приводит агентство APA.

«Мы искренне благодарны, мы это очень ценим и никогда этого не забудем», — заявил он. Дипломат добавил, что Баку постоянно оказывал гуманитарную помощь Киеву с 2022 года.

Гусев также назвал Азербайджан надежным партнером Украины в сфере торговли и энергетики. 6 февраля стороны отмечают годовщину установления дипломатических отношений.

5 февраля Ильхам Алиев выделил 1 миллион долларов Украине для гуманитарной помощи. Деньги пойдут министерству энергетики Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главу «Роскосмоса» Юрия Борисова освободили от должности. Кто занял его место?

      В России осудили троих украинских военных за теракты в Курской области

      Замглавы российской строительной компании похитила сотни миллионов рублей из бюджета

      В российском регионе начали розыск запустившего в колонию стрелу с наркотиками лучника

      В Молдавии решили не праздновать 80-летие победы в Великой Отечественной войне

      В России родственники участников СВО оказались вынуждены возить воду на ослах

      Москвичей предупредили о гололедице

      Захарова заявила о готовности Европы подобострастно прогнуться под Трампа

      На Украине поблагодарили Азербайджан за помощь

      Лучшая подруга Ирины Шейк в откровенных позах снялась в бюстгальтере и чулках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше