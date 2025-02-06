На Украине поблагодарили Азербайджан за помощь

Посол Украины Гусев поблагодарил Алиева и Азербайджан за гуманитарную помощь

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за выделенную гуманитарную помощь. Его слова приводит агентство APA.

«Мы искренне благодарны, мы это очень ценим и никогда этого не забудем», — заявил он. Дипломат добавил, что Баку постоянно оказывал гуманитарную помощь Киеву с 2022 года.

Гусев также назвал Азербайджан надежным партнером Украины в сфере торговли и энергетики. 6 февраля стороны отмечают годовщину установления дипломатических отношений.

5 февраля Ильхам Алиев выделил 1 миллион долларов Украине для гуманитарной помощи. Деньги пойдут министерству энергетики Украины.