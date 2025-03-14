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15:11, 14 марта 2025Силовые структуры

Бывший сожитель избил россиянку и под угрозой расправы вымогал два миллиона рублей

В Москве задержали избившего экс-сожительницу и вымогавшего у нее 2 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве задержали 49-летнего мужчину, который избил бывшую сожительницу и под угрозой расправы вымогал у нее два миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, пострадавшая пришла на личный прием к прокурору города Максиму Жуку и рассказала о том, что бывший сожитель избивает ее и под угрозой расправы требует отдать ему два миллиона рублей. Кроме того, она сообщила, что обращалась в полицию после избиений, однако мужчина до сих пор не задержан. По поручению прокурора злоумышленника задержали с поличным, когда в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий он получил от потерпевшей требуемые деньги.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве росгвардейцы задержали 31-летнюю уроженку Санкт-Петербурга, подозреваемую в вымогательстве пяти миллионов рублей у знакомого.

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