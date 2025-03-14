Части россиян повысят зарплаты до октября 2025 года

Юрист Голубева: Зарплаты бюджетников до 1 октября 2025 года вырастут на 13,2 %

Зарплаты врачей, педагогов, работников соцслужб, МЧС и других социальных организаций увеличатся на 13,2 процента в ходе первого этапа проведения индексации зарплат бюджетников с 1 января до 1 октября 2025 года. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева в беседе с РИА Новости.

По словам Голубевой, второй этап пройдет с 1 октября этого года. Отмечается, что повышение применяется к выплатам, которые работник стабильно получает — окладу и регулярным премиям.

Преподаватель подчеркнула, что индексация зарплат сотрудников госорганов и муниципальных учреждений проходит по правилам, которые установлены трудовым законодательством или другими регулирующими документами.

Остальные работодатели в праве проводить индексацию в соответствии с условиями, прописанных в коллективных договорах или локальных нормативных актах, заключила специалист.

Согласно Росстату, годовая инфляция в стране превышает 10 процентов. Уровень безработицы в РФ повысился в январе впервые с декабря 2023 года, достигнув 2,4 процента, после того как три месяца подряд составлял рекордно низкие 2,3 процента. Также в феврале впервые за пять месяцев снизились инфляционные ожидания россиян.