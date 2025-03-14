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08:01, 14 марта 2025Силовые структуры

Члена украинского легиона приговорили к 14 годам заключения за госизмену в России

Житель Иркутской области вступил в украинский легион и получил 14 лет заключения
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

2-й Восточный окружной военный суд приговорил 53-летнего жителя Иркутска Сергея Брюханова к 14 годам заключения за участие в деятельности террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным в госизмене, содействии террористической деятельности, пропаганде терроризма, а также участии в деятельности террористической организации. Первые четыре года мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что мужчина был противником России и приверженцем идеологии запрещенной террористической организации «Легион "Свобода России"». Он установил контакт с ее представителем, вступил в нее и стал выполнять задания куратора — сначала мужчина наносил символику организации по Иркутску, после чего стал собирать и передавать информацию о расположении стратегических объектов Минобороны, военкоматов и воинских частей.

Мужчина фотографировал их и составлял схемы расположения объектов с указанием камер видеонаблюдения, входов, выходов и других характеристик. Также он вовлекал, склонял и вербовал своих знакомых и близких родственников в легион.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина, который перевел криптовалюту украинскому легиону на закупку дрона.

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