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19:33, 14 марта 2025Забота о себе

Диетолог рассказала о разнице продуктовых корзин мужчин и женщин

Диетолог Дианова: В продуктовой корзине мужчин мало овощей и много жирного мяса
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Опросы показывают, что мужчины и женщины имеют разные предпочтения в питании, отметила диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о разнице продуктовых корзин мужчин и женщин.

По словам Диановой, мужчины отдают предпочтение более жирному мясу, рыбе, мясным изделиям с ярким выраженным вкусом, высококалорийным закускам и салатам с большим количеством соли и специй, фастфуду, готовой еде по традиционным рецептурам с высокой калорийностью, молочным продуктам средней или высокой жирности, соусам, алкоголю, сладким газированным напиткам или сокам. В продуктовой корзине мужчин мало или нет овощей, редко можно встретить салатные смеси или помидоры черри. Кроме того, они предпочитают белый хлеб.

В корзинах женщин, продолжила она, могут парадоксально соседствовать высококалорийные сладкие блюда и протеиновые батончики или ПП-печенье без глютена, куриная грудка и творожный сырок, протеиновый йогурт без добавок и мороженое-пломбир.

Обусловлено это повышенным вниманием женщин к своему весу, фигуре, вечной борьбой между очередной диетой, тотальной попыткой ужесточения рациона и готовностью к срыву, а также возможностью получить эмоции из еды

Нурия Диановадиетолог

Специалистка добавила, что из-за особенностей питания у мужчин чаще бывает подагра, мочекаменная болезнь и заболевания сердца. Она рекомендовала мужчинам заменить высококалорийные закуски на хумус, газировки на листовой черный и зеленый чаи, белый хлеб и лаваш на цельнозерновой хлеб.

Дианова также призвала мужчин добавить в рацион постные сорта мяса, рыбы, нерафинированный растительные масла, а также овощи, фрукты и сухофрукты и отказаться от мясных продуктов глубокой переработки. Женщинам же она посоветовала прежде всего выстроить здоровые отношения с едой.

И женщинам, и мужчинам диетолог напомнила о необходимости закупать продукты согласно «правилу тарелки» и помнить, что сбалансированное питание, основанное на разнообразии продуктов, является ключом к поддержанию здоровья.

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