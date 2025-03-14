Доктор Мясников поделился с россиянами циничным секретом врачей

Доктор Мясников: Врачи считают, что лечение должно быть дорогим и болезненным

Врач и телеведущий Александр Мясников поделился с россиянами в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» одним секретом врачей. Выпуск с рассказом медика доступен на платформе «Смотрим».

«Следующая поговорка есть циничная врачебная: "Лечение должно быть дорогим и болезненным"», — раскрыл тайну коллег Мясников. Он объяснил, что, по мнению докторов, процесс лечения должен быть болезненным, чтобы человек не сомневался в его эффективности и в оправданности трат на него.

При этом Мясников призвал врачей не запугивать своих пациентов и не назначать им ненужных процедур или операций.

Ранее Мясников дал россиянам три совета по избавлению от отеков. Он заявил, что избежать задержки жидкости в организме поможет корректировка питания и физическая активность. Также врач призвал не принимать мочегонные, так как эти средства могут только усугублять отеки.