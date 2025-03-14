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13:09, 14 марта 2025Силовые структуры

Двое россиян с ножом набросились на мужчину в троллейбусе и попали на видео

В Новосибирске пассажиры сняли драку мужчин с ножом в троллейбусе на видео
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Новосибирске двое молодых людей с ножом напали на мужчину в троллейбусе и попали на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Act-54 Black.

По данным канала, ЧП произошло в троллейбусе № 22. Там один из пассажиров сделал злоумышленникам замечание из-за их неподобающего поведения. После этого они выхватили нож и напали на него. Другие мужчины, ехавшие в этом троллейбусе, смогли их задержать, но хулиганам удалось вырваться. Они разбили два окна и сбежали до приезда полиции.

На видео показано, как пассажир удерживает одного из нападавших. Они оба громко кричат и нецензурно выражаются.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе на шоссе Энтузиастов между пассажирами автобуса произошел конфликт со стрельбой.

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