В российском городе конфликт между пассажирами в автобусе закончился стрельбой

МВД: В Балашихе пассажир автобуса выстрелил из сигнального пистолета в другого

В подмосковной Балашихе на шоссе Энтузиастов между пассажирами автобуса произошел конфликт со стрельбой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Во время ссоры мужчина выстрелил в оппонента из предмета, похожего на пистолет. Очевидцы вызвали полицию, которая задержала стрелка. Его доставили в отдел МВД. Им оказался житель Балашихи 1986 года рождения. У него изъят сигнальный пистолет.

Пострадавший 1984 года рождения обратился к медикам за помощью. Проводится проверка для установления обстоятельств произошедшего, по итогам которой будет принято решение.

11 марта сообщалось, что суд заключил под стражу мужчину, который стрелял из пистолета по школьникам на западе Москвы.