Двоих сотрудников «Балтзавода» арестовали за взятки от рабочих

В Петербурге суд арестовал двоих мужчин за взятки от рабочих на «Балтзаводе»

В Санкт-Петербурге суд арестовал двоих сотрудников «Балтийского завода» за взятки от рабочих предприятия. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службы судов города.

Они будут под стражей до 10 мая. Мужчины проходят обвиняемыми по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Еще трех фигурантов отправили под домашний арест.

РИА Новости сообщает, что в одном из цехов «Балтзавода» рабочие с 2020 года заплатили руководству более 15 миллионов рублей за возможность получения надбавок и премий. Они опасались, что в случае отказа их зарплаты снизятся.

Ранее сообщалось о задержании четырех подозреваемых по делу о получении взяток на одном из заводов города.