Двоих украинских военных осудили за нападение на Курскую область

Российский суд приговорил 2 боевиков ВФУ за нападение на Курскую область

Российский суд приговорил двоих боевиков Вооруженных формирований Украины (ВФУ) к 16 годам лишения свободы за нападение на Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВФУ — солдаты Андрей Анисимов и Дмитрий Лабунский первые три года проведут в тюрьме, а остальное время будут в колонии строгого режима. Мужчин признали виновными по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

По версии следствия, в августе 2024 года Анисимов и Лабунский незаконно пересекли границу России и, находясь в Кореневском и Суджанском районах Курской области, запугивали местных жителей, незаконно занимали частные дома, препятствовали эвакуации гражданского населения и неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению. Осужденных задержали 10 августа 2024 года.

Ранее суд заочно арестовал командира бригады ВФУ Андрея Федичева, обвиняемого в совершении теракта на территории Курской области.