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15:32, 27 февраля 2025Силовые структуры

Командира ВФУ заочно арестовали за совершение теракта в Курской области

Суд заочно арестовал командира бригады ВФУ Федичева за теракт в Курской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Суд заочно арестовал командира бригады Вооруженных формирований Украины (ВФУ) Андрея Федичева, обвиняемого в совершении теракта на территории Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета России.

По версии следствия, 6 августа 2024 года вооруженные военнослужащие 61 отдельной механизированной бригады ВФУ под руководством Федичева незаконно пересекли границу России и вторглись в Курскую область. По приказу командира они запугивали местных жителей, а также открывали по ним и российским военным огонь.

Федичев уже объявлен в международный розыск. Против него возбуждено уголовное дело по статье 205 («Совершение теракта») УК РФ.

Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении военнослужащего ВФУ, который незаконно вторгся в Курскую область для совершения теракта.

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