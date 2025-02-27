Командира ВФУ заочно арестовали за совершение теракта в Курской области

Суд заочно арестовал командира бригады ВФУ Федичева за теракт в Курской области

Суд заочно арестовал командира бригады Вооруженных формирований Украины (ВФУ) Андрея Федичева, обвиняемого в совершении теракта на территории Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета России.

По версии следствия, 6 августа 2024 года вооруженные военнослужащие 61 отдельной механизированной бригады ВФУ под руководством Федичева незаконно пересекли границу России и вторглись в Курскую область. По приказу командира они запугивали местных жителей, а также открывали по ним и российским военным огонь.

Федичев уже объявлен в международный розыск. Против него возбуждено уголовное дело по статье 205 («Совершение теракта») УК РФ.

Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении военнослужащего ВФУ, который незаконно вторгся в Курскую область для совершения теракта.