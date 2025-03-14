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09:22, 14 марта 2025Силовые структуры

Двух россиян осудили за контрабанду 16 тонн бивней мамонта на сотню миллионов рублей

В Хабаровске двое мужчин получили по 7 лет условно за контрабанду бивней мамонта
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Индустриальный районный суд Хабаровска приговорил двух жителей к семи годам и семи годам и трем месяцам лишения свободы условно за контрабанду крупной партии бивней мамонта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Мужчин 40 и 42 лет признали виновными в преступлении по пункту «в» части 2 статьи 226.1 («Контрабанда культурных ценностей в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Установлено, что с декабря 2021 года по декабрь 2022 года они организовали контрабанду в Китай и Нидерланды около 16 тонн бивней мамонта на 113 миллионов рублей.

Мужчины имели лицензию на сбор палеонтологических материалов в Чукотском автономном округе, однако приобретали их без документов у частных искателей в Якутии. А чтобы получить разрешение на вывоз, они представили в органы недостоверные сведения, создавая видимость законного источника происхождения бивней.

Ранее сообщалось, что таможенники пресекли ввоз омаров из ОАЭ на сотни тысяч рублей для ресторана Москвы.

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