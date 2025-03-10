Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:30, 10 марта 2025Силовые структуры

Таможенники пресекли ввоз омаров из ОАЭ на сотни тысяч рублей для ресторана Москвы

ФТС: Ввоз омаров для ресторана Москвы из ОАЭ на 700 тыс. руб. пресекли в Пулково
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

В Пулково таможенники пресекли незаконный ввоз омаров на 700 тысяч рублей для одного из ресторанов Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

По данным ведомства, 107 живых омаров были обнаружены в багаже одного из пассажиров рейса из ОАЭ. Мужчина перевозил членистоногих весом 66 килограммов в специальных пенопластовых коробках, обтянутых полиэтиленом. Разрешительные документы на ввоз лобстеров у него отсутствовали.

Сначала задержанный уверял, что хочет поселить омаров в своем бассейне, а позже признался — доставку лобстеров заказал один из московских ресторанов. Возбуждены два административных дела по статьям 16.2 («Недекларирование товаров») и 16.3 («Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров») КоАП РФ.

Ранее российские таможенники задержали мужчину за контрабанду наркотиков на 350 миллионов рублей.

    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о сроках освобождения Курской области

    Зеленский улетел в Саудовскую Аравию

    Россиянам назвали секрет получения 40-процентной скидки при покупке жилья

    Психолог раскрыла признаки эмоционального выгорания и способы с ним справиться

    Советники Трампа начали работать над смягчением санкций против России

    Летевший из Москвы самолет объявил сигнал срочности во время полета

    Названы последствия для США при ужесточении пошлин на китайские товары

    Спикер парламента Армении посоветовал искать украденные деньги в трусах

    Блогеру Митрошиной избрали меру пресечения по уголовному делу

    В Кремле оценили сворачивание в США программ по «российской угрозе»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше