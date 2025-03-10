Таможенники пресекли ввоз омаров из ОАЭ на сотни тысяч рублей для ресторана Москвы

ФТС: Ввоз омаров для ресторана Москвы из ОАЭ на 700 тыс. руб. пресекли в Пулково

В Пулково таможенники пресекли незаконный ввоз омаров на 700 тысяч рублей для одного из ресторанов Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

По данным ведомства, 107 живых омаров были обнаружены в багаже одного из пассажиров рейса из ОАЭ. Мужчина перевозил членистоногих весом 66 килограммов в специальных пенопластовых коробках, обтянутых полиэтиленом. Разрешительные документы на ввоз лобстеров у него отсутствовали.

Сначала задержанный уверял, что хочет поселить омаров в своем бассейне, а позже признался — доставку лобстеров заказал один из московских ресторанов. Возбуждены два административных дела по статьям 16.2 («Недекларирование товаров») и 16.3 («Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров») КоАП РФ.

Ранее российские таможенники задержали мужчину за контрабанду наркотиков на 350 миллионов рублей.