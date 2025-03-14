Экс-советник Пентагона высказался о поведении Путина

Макгрегор: Путин не ведет себя импульсивно, так как все его ходы обдуманы

Президент России Владимир Путин не ведет себя импульсивно, так как все его действия обдуманы. Об этом написал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X.

«Путин не ведет себя импульсивно, поскольку все его ходы обдуманы», — говорится в публикации.

Экс-советник Пентагона добавил, что российский лидер может пойти на какой угодно шаг в конфликте на Украине.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия выступает за возможное перемирие с Украиной, но здесь есть нюансы. Один из них — Курская область. Российский лидер назвал выгодным для Киева 30-дневное перемирие. Он уверен, что украинская сторона добивается решения этого вопроса, поскольку все ее военные в Курской области заблокированы.