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18:51, 14 марта 2025Россия

Эвакуированные жители Суджи рассказали о пропускной системе ВСУ в оккупации

ТАСС: ВСУ во время оккупации Суджи ввели пропускной режим для мирных жителей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы Украины во время оккупации Суджи ввели в городе пропускной режим для мирного населения. Об этом рассказали эвакуированные жители, передает ТАСС.

«Были такие пропуска, давали нам, чтобы по городу ходить. Как аусвайсы (удостоверяющий личность документ, который выдавался немецкими оккупационными властями во время Великой Отечественной войны — прим. Ленты.ру)», — рассказала россиянка.

Еще один эвакуированный россиянин показал подобный пропуск военным Вооруженных сил России уже после эвакуации. Как отмечает агентство, срок его действия истекал 15 марта.

Ранее в МЧС назвали число эвакуированных из Суджанского района Курской области мирных жителей — 241. По данным ведомства, в пунктах временного размещения с курянами работают психологи.

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